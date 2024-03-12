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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:53

США могут ограничить военную помощь Израилю в случае начала операции в Рафахе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден может ограничить предоставление военной помощи Израилю, если израильские военные начнут масштабную наземную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, пишет Politico со ссылкой на четыре американских источника, осведомленных о дискуссиях в администрации США.

По сведениям источников, пока Байден не принял решения об ограничении будущих поставок оружия. Однако он вполне может сделать это, если Израиль начнет новую операцию.

Как отмечает газета, "готовность Байдена пойти на этот шаг отражает крайнюю напряженность в его отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху". Израильский военный чиновник сообщил изданию, что вторжение Израиля в Рафах не является неизбежным. По его словам, гражданские лица нужно эвакуировать, а военные должны быть подготовлены, и даже если бы Нетаньяху отдал приказ сегодня, операция не могла бы начаться немедленно.

Кроме того, Израиль до сих пор не поделился с администрацией Байдена "заслуживающим доверия и осуществимым" планом защиты гражданского населения в Рафахе, сказал американский чиновник. Он добавил, что США хотят ознакомиться с ним, прежде чем дать "зеленый свет продвижению Израиля".

В феврале министр военного кабинета Израиля Бени Ганц предупредил, что, если заложники не будут освобождены к Рамадану, военные операции в южном городе Газы Рафахе будут расширены.

За последние месяцы около 1,5 млн палестинцев из северной и центральной частей Газы, собрались в Рафахе. ООН предупредила, что им некуда больше идти, а операция в Газе чревата многочисленными жертвами среди гражданского населения.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бени Ганц Джо Байден Израиль США Рафах
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