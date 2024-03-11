Нетаньяху пообещал полностью ликвидировать руководство ХАМАС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что израильские военные в рамках операции против движения ХАМАС покончат со всеми его руководителями.

"Мы на пути к полной победе. На пути к ней мы уже уничтожили человека "номер четыре" в ХАМАС. Очередь - за "номером три", "номером два" и "номером один", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

Издание поясняет, что под "номером четыре" в иерархии ХАМАС премьер, по-видимому, подразумевал заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури: он погиб в начале января в результате удара БПЛА по южному пригороду Бейрута. Официально Израиль не брал ответственность за его гибель.

Тем временем, израильские власти проверяют информацию о возможной гибели Марвана Иссы: он является заместителем главы военного крыла ХАМАС Мохаммада Дейфа, и его считают "номером три" в структуре ХАМАС.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.