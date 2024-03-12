Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ливанский город Баальбек и его окрестности пострадали от авиаударов Израиля, сообщают ливанские СМИ.

По данным государственного информационного агентства Ливана, один из ударов пришелся по жилому зданию в Ансаре, к югу от Баальбека.

Местные СМИ также сообщают, что пострадали близлежащие города Шамстар и Тарайя. Ливанский новостной телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что был нанесен удар по фабрике, где производится оливковое масло. Сообщается об одном погибшем и шести раненых.

В свою очередь, израильские военные заявили, что истребители армии обороны Израиля нанесли удары по двум объектам террористической организации "Хезболла" в районе долины Бекаа в Ливане.

"Эти объекты принадлежат воздушным силам "Хезболлы", которые планировали и осуществляли различные нападения на государство Израиль", - говорится в сообщении военных в социальных сетях.

"Удары были нанесены в ответ на авиаудары "Хезболлы", нанесенные в направлении Голанских высот в последние дни", - добавили в Армии обороны Израиля.