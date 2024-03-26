В Киргизии прекратили уголовное преследование основателя Capital Group Павла Тё

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Киргизии прекращено уголовное преследование российского бизнесмена, основателя Capital Group Павла Тё по факту возможного финансирования ОПГ киргизского криминального авторитета Камчыбека Кольбаева, сообщает Tazabek.kg со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

"По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, предъявленные ранее бизнесмену обвинения сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности ОПГ. Досудебное производство в отношении Павла Тё прекращено", - сообщил ГКНБ.

Ранее "в рамках мероприятий, по материалам досудебного производства были установлены отдельные факты" финансирования деятельности ОПГ вора в законе Кольбаева со стороны Тё. Бизнесмен в середине марта был объявлен в розыск.

19 марта Тё прибыл в Киргизию, "где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий". Все это послужило основанием для принятия решения о прекращении уголовного преследования российского предпринимателя, добавляет ГКНБ.

61-летний россиянин Тё - уроженец Узбекистана, в начале 1990-х годов занялся трейдингом в России, в 1993 году вошел в состав акционеров строительной компании Capital Group. В 2016 стал председателем совета директоров этой компании. По состоянию на 2022 год он был основным ее владельцем.