Связанные с девелопером Capital Group компании стали резидентами САР в Калининграде

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде пополнили международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Неонлайт Консалтанси" и МКООО "Полиглот Консалтанси", говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль двух новых участников связан с арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции "Неонлайт Консалтанси" была зарегистрирована на Кипре под названием Neonlight consultancy limited, имела представительство в Москве. На Кипре была зарегистрировала и вторая МКООО - с наименованием Polyglot consultancy limited.

Учредителем двух МКООО является кипрская Supperstone holdings limited.

Согласно данным ЕГРЮЛ, два новых резидента САР в Калининграде аффилированы с девелоперским холдингом Capital Group и его совладельцем Павлом Тё.

Редомициляцию двух аффилированных компаний с Кипра "Интерфаксу" в Capital Group объяснили "юридическим структурированием". Других деталей в компании не раскрыли.

Capital Group - один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году Владиславом Дорониным, Тё и Эдуардом Берманом. Холдинг занимается строительством многофункциональных центров, жилой и коммерческой недвижимости. В частности, компания простроила небоскребы "Город столиц" и "Око" в деловом центре "Москва-Сити".