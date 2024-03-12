Байден не видит необходимости в дополнительной отправке военных США в Польшу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Необходимости отправлять дополнительные американские военные силы в Польшу нет, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Нет необходимости в дополнительном количестве солдат на польской границе", - сказал Байден во время брифинга на базе ВВС США Andrews AFB, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли он увеличение количества американских военных в Польше, его цитирует агентство PAP.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский заявил, что контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек. В настоящее время на территории Польши дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США.