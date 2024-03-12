Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Байден не видит необходимости в дополнительной отправке военных США в Польшу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Необходимости отправлять дополнительные американские военные силы в Польшу нет, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Нет необходимости в дополнительном количестве солдат на польской границе", - сказал Байден во время брифинга на базе ВВС США Andrews AFB, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли он увеличение количества американских военных в Польше, его цитирует агентство PAP.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский заявил, что контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек. В настоящее время на территории Польши дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США.

Джо Байден США Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });