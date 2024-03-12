Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Польше заявили о возможности увеличения контингента солдат США до 100 тыс.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский.

"Американские солдаты уже давно находятся в Польше. Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются с нами... Их численность может быть увеличена до 100 тысяч. Таковы предложения из последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на последнем саммите в Вильнюсе", - сказал представитель польского Генштаба в эфире телеканала TVP.

В миреВ Польше сообщили о 10 тысячах американских солдат на территории страныЧитать подробнее

Он добавил, что "солдаты (НАТО - ИФ) прибудут в находящуюся под угрозой страну еще до того, как разразится война", отметив, что если недавно в объединенной оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО насчитывалось 40 тысяч солдат, сейчас их число достигает 300 тысяч.

Ранее посол США в Варшаве Марк Бжезинский сообщил, что на территории Польши дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США, подчеркнув, что "Польша играет ключевую роль в НАТО, помогая обеспечить безопасность восточного фланга альянса".

Польша США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

Премьер-министр Гаити пообещал уйти в отставку на фоне неутихающих беспорядков

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

В Эстонии с 13 марта начнут штрафовать владельцев машин с российскими номерами

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут ереванский аэропорт до 1 августа

Аргентинский ЦБ снизил ключевую ставку до 80% со 100%

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Brent подорожала до $82,43 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 марта

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Конгрессмены-республиканцы подвергли резкой критике бюджетный запрос Байдена

Израиль нанес авиаудары по ливанскому городу Баальбек

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД

Иран готов возобновить с Европой переговоры по СВПД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });