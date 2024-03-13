Что случилось этой ночью: среда, 13 марта

Атаки БПЛА по четырем российским регионам, захват заложников в Рио-де-Жанейро, новый пакет военной помощи Украине от США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Система ПВО пресекла атаку восьми БПЛА на Брянскую область. Под удар дронов также попали Курская, Белгородская и Воронежская области.

- Мужчина был легко ранен при обстреле Белгородского села Шебекино. Также в селе есть незначительные повреждения.

- США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн. Пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS.

- Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения. Он заручился поддержкой 1219 делегатов предстоящего съезда Республиканской партии при необходимом минимуме в 1215.

- 17 пассажиров междугороднего автобуса были захвачены террористом в Рио-де-Жанейро. На данный момент заложники освобождены, нападавший сдался.