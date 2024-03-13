Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Атакованный хуситами эсминец США не получил повреждений

Американские военные уничтожили два беспилотника хуситов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американский эсминец Laboon, в сторону которого хуситы выпустили ракету ближнего радиуса действия, не получил повреждений, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 2:00 и 4:30 утра (по времени Саны) 12 марта поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили одну баллистическую ракету ближнего радиуса действия из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону американского корабля Laboon в Красном море", - говорится в сообщении военных в соцсети X.

"Ракета не попала в корабль, и сообщений о ранениях или повреждениях не поступало", - добавил CENTCOM.

Центральное командование ВС США также сообщило об уничтожении двух беспилотных летательных систем, запущенных из района Йемена, контролируемого хуситами.

"Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США. Эти действия предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - заявили военные.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 13 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США Саудовская Аравия Красное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 марта

Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

Резолюция, осуждающая пограничную политику Байдена, принята палатой представителей

Байден предложил Польше займ и боевые вертолеты

Байден предложил Польше займ и боевые вертолеты

Заложники на автовокзале в Рио-де-Жанейро освобождены

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 марта снизилась на 6,5%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 марта снизилась на 6,5%

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

США объявили, что выделят Украине пакет военной помощи на $300 млн

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

В ЦБ РФ повторили сигнал о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ РФ повторили сигнал о необходимости длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });