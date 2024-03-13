Атакованный хуситами эсминец США не получил повреждений

Американские военные уничтожили два беспилотника хуситов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американский эсминец Laboon, в сторону которого хуситы выпустили ракету ближнего радиуса действия, не получил повреждений, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 2:00 и 4:30 утра (по времени Саны) 12 марта поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили одну баллистическую ракету ближнего радиуса действия из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону американского корабля Laboon в Красном море", - говорится в сообщении военных в соцсети X.

"Ракета не попала в корабль, и сообщений о ранениях или повреждениях не поступало", - добавил CENTCOM.

Центральное командование ВС США также сообщило об уничтожении двух беспилотных летательных систем, запущенных из района Йемена, контролируемого хуситами.

"Было определено, что это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США. Эти действия предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - заявили военные.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.