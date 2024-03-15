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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по торговому судну в Красном море

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Торговое судно в пятницу подверглось ракетной атаке йеменских хуситов в Красном море в 76 морских милях к западу от порта Ходейда, сообщило Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

"Торговое судно сообщило, что в него попала ракета и оно получило некоторые повреждения. Экипаж находится в безопасности, судно идет в порт следования", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM), американские войска в четверг уничтожили девять противокорабельных ракет и два БПЛА на территории Йемена.

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В четверг командование также зафиксировало пуски двух противокорабельных баллистических ракет с территории Йемена в направлении Аденского залива, и двух - в направлении Красного моря. Сообщений о пострадавших членах экипажей, повреждений судов или же кораблей США и коалиции не поступало, отмечает CENTCOM.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, в ноябре прошлого года стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 15 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
хуситы Красное море
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