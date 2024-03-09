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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:20

Хуситы заявили о применении 37 дронов против кораблей США близ Йемена

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Хуситы заявили, что запустили одновременно 37 беспилотников для атаки на корабли ВМС США близ Йемена, передает агентство EFE.

По утверждению мятежников, они "атаковали 37 дронами ряд американских кораблей в Красном море и в Аденском заливе". При этом представитель хуситов заявил, что "операции прошли успешно". Он не уточнил, удалось ли беспилотникам поразить цели.

Кроме того, мятежники сообщили, что провели ракетный обстрел судна Propel Fortune.

Приведенные хуситами данные отличаются от тех, которые ранее сообщила американская сторона. Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что силы США и их союзников отразили атаку 15 ударных беспилотников близ Йемена.

Хроника 17 декабря 2023 года – 09 марта 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США
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