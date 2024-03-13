Шольц, Макрон и Туск в пятницу попробуют разрешить разногласия по Украине

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Дональд Туск проведут в пятницу переговоры в Берлине, на которых постараются выработать общую позицию по украинскому кризису, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на источники.

"Это будет попыткой снизить явно усилившуюся в последние недели напряженность в связи с украинской темой", - отмечается в статье.

Планируется, что сначала встречу проведут Шольц и Макрон, а позже к ним присоединится Туск. "Лидеры хотят, чтобы их встреча показала единство на фоне того, что существовавшие трения между Парижем и Берлином по Украине недавно переросли в явную вражду", - говорится в статье.

Politico напоминает, что разногласия между Францией и Германие по Украине усилились в конце февраля, когда Макрон заявил, что Западу не следует исключать развитие событий, при котором придется направить войска на Украину. Шольц, равно как и руководство США и многих других стран, не согласился с Макроном и напомнил, что в НАТО с самого начала украинского конфликта условились не направлять свои силы на территорию Украины.

При этом в Берлине, как говорится в статье, недовольны тем, что Макрон, с одной стороны, делает подобные резкие заявления по украинскому конфликту, а с другой - передает Киеву значительно меньше вооружений, чем Германия. В Париже в ответ на это заявляют, что сфокусированы на том, чтобы передавать лишь то вооружение, которое способно принести наибольшую пользу.