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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Россия не будет участвовать в швейцарской коференции по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия не намерена участвовать в международной конференции по мирному урегулированию на Украине, которая планируется в Швейцарии, заявила через пресс-службу представитель МИД Мария Захарова.

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", - подчеркнула она.

Объясняя причины такого решения, дипломат подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Ранее СМИ сообщили, что в Швейцарии готовится международная конференция высокого уровня по вопросу мира на Украине, на нее собираются пригласить Россию. Несколько встреч, посвященных украинской "формуле мира", состоялись также в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе.

По словам Захаровой, "формула Зеленского" предполагает три "ультимативных требования": о выводе российских войск на границы 1991 года, о привлечении Москвы к ответственности и выплате репараций, а также содержат положения о продовольствии, ядерной безопасности, энергетики, экологии, гуманитарных проблемах.

По мнению Захаровой, "три базовых ультиматума не меняются, а законные российские интересы игнорируются".

"Таким образом, готовящаяся конференция - это продолжение встреч в "копенгагенском формате", которые изначально себя дискредитировали, а теперь и зашли в тупик", - заявила Захарова.

В Москве убеждены, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

Захарова также отметила, что "опыт минских соглашений и российско-украинских переговоров в 2022 году показал недоговороспособность Киева и Запада".

"Все это делает бессмысленным участие России в упомянутой "мирной конференции" - неважно, будет ли она проводиться в один, два или пять этапов: ее ультимативная суть, продвигаемая Киевом и его хозяевами, от этого не меняется", - сказала Захарова.

МИД Мария Захарова Швейцария Украина Владимир Зеленский
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