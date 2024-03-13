Латвия возобновила усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Латвия установила на полгода усиленный режим охраны границы с Белоруссией, сообщил Единый портал латвийского радио и телевидения (LSM) со ссылкой на министерство внутренних дел.

"Кабинет министров на своем заседании во вторник, 12 марта, вновь объявил усиленный режим охраны границы на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что усиленный режим охраны границы с Белоруссией начинает действовать с 13 марта и продлится до 12 сентября текущего года.

"Усиленный режим работы пограничной системы будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "приказ издан в целях обеспечения безопасности государственной границы и предотвращения угроз, а также с учетом выявленного в настоящее время количества попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы и тенденции к их росту".

На усиление государственной пограничной охраны направлены полиция и национальные вооруженные силы.