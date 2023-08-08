Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа, сообщается на сайте латвийского правительства.

"8 августа кабинет министров объявил об усиленном режиме работы пограничной службы на шесть месяцев, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", - говорится в сообщении. Указанные территории граничат с Белоруссией.

"Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию", - подчеркнули в правительстве Латвии.

Там добавили, что "очень важно обеспечить единые и скоординированные международные действия в отношении таких попыток незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить равную защиту границ стран всего региона с Беларусью".

Помимо прочего, приказом предусмотрено, что Государственная пограничная служба осуществляет усиленный надзор за латвийско-белорусской границей, а Национальные вооруженные силы и Государственная полиция оказывают ей необходимую поддержку.

В соответствии с приказом латвийские силовики получают право "при необходимости предотвращения или устранения угрозы, без получения разрешения собственника, владельца или иных лиц, проникать в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни граждан".

Латвия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 августа

Пандемия коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

На востоке США 1,1 млн домов остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

В Нигере ожидаются переговоры военных с представителями ЭКОВАС, ООН и Африканского союза

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });