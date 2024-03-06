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Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok
Фото: Zuma/TASS

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Законодатели Палаты представителей США обнародовали законопроект, направленный на запрет TikTok, сообщает The Hill.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками", выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В нем ByteDance и TikTok определены как приложения, контролируемые "иностранными злоумышленниками",

Законопроект вынудит китайскую компанию ByteDance (которой принадлежит соцсеть) отказаться от приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok, либо платформа может оказаться запрещенной в США.

"Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что законопроект позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые иностранными противниками.

Издание уточняет, что к "иностранным противникам", подпадающим под действие законопроекта, относятся Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

Законопроект предоставит ByteDance более пяти месяцев после вступления закона в силу для отказа от TikTok.

Сообщается, что законопроект будет рассмотрен на заседании в четверг в комитете по энергетике и торговле палаты представителей.

TikTok Палата представителей США ByteDance
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