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Байден готов подписать закон о запрете TikTok после его одобрения Конгрессом

Байден готов подписать закон о запрете TikTok после его одобрения Конгрессом
Фото: EPA/ТАСС
В миреПалата представителей США разработала законопроект о запрете TikTokПалата представителей США разработала законопроект о запрете TikTokЧитать подробнее

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, направленный на запрет TikTok в стране, если документ будет одобрен Конгрессом.

"Если его примут, я его подпишу", - цитирует американского лидера NBC News.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками", стали республиканец от штата Висконсин Майк Галлахер и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.

Законопроект вынудит китайскую компанию ByteDance (которой принадлежит соцсеть) отказаться от приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok, либо платформа может оказаться запрещенной в США.

В четверг TikTok запустил лоббистскую кампанию против этого проекта, сообщив пользователям, что Конгресс планирует полный запрет приложения, и призвав их связаться с законодателями. Один из разработчиков законопроекта демократ Раджа Кришнамурти сообщил, что их завалили звонками от детей и подростков.

"В офис звонили маленькие дети и задавали вопросы типа "Что такое Конгресс? Что такое конгрессмен? Могу ли я получить обратно свой TikTok?", - сообщил законодатель.

Как сообщает NBC, 7 марта законопроект одобрил Комитет по энергетике и торговле. Ожидается, что нижняя палата Конгресса США рассмотрит его на следующей неделе. Также документ должен получить одобрение Сената, прежде чем попасть на стол Байдену.

TikTok Джо Байден США
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