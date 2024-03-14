Спикер Палаты представителей готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Киеву

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил республиканским коллегам из Сената, что будет готов разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине, сообщает в четверг издание The Hill.

"Спикер Майк Джонсон заявил республиканским сенаторам, что Палата представителей направит им законопроект, предусматривающий помощь Украине. При этом он предупредил, что вариант Палаты представителей будет существенно отличаться от пакета помощи иностранным государствам в $95 млрд, одобренного Сенатом в феврале", - отмечается в статье.

В частности, Джонсон на встрече с сенаторами-республиканцами выдвинул идею, согласно которой США должны предоставлять дальнейшую военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит или же передавать вооружение по ленд-лизу. По мнению спикера, такой вариант исключит применение денег американских налогоплательщиков для финансирования помощи Киеву.

Кроме того, спикер Палаты представителей на встрече с сенаторами предположил, что для финансирования такой помощи можно было бы пойти на использование замороженных активов РФ.

The Hill подчеркивает, что Джонсон не сообщил ряд ключевых подробностей о возможном законопроекте. В частности, он не уточнил, по-прежнему ли он будет настаивать на том, чтобы увязать одобрение помощи Киеву с жесткой миграционной реформой в США. Это принципиальный момент, так как демократы, удерживающие большинство в Сенате, вряд ли согласятся на такой вариант.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощь палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.