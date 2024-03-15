Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:54

Боррель призвал США ускорить предоставление помощи Киеву

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт без активной помощи Запада может завершиться в ближайшие месяцы, и призвал США ускорить решение вопроса с оказанием помощи Украине, сообщило издание Barron's.

"До осени на Украине все будет решено", - заявил Боррель журналистам в Вашингтоне.

Боррель добавил, что "следующие месяцы будут решающими", отметив: "Что бы ни предпринималось, все должно быть сделано быстро".

Он отметил, что во время всех встреч в рамках пребывания в США он подчеркивал последствия поражения Украины для Запада, включая США.

По словам дипломата, "Украина не может ждать результатов следующих выборов в США" и предупредил, что успех России "будет иметь огромные последствия для Америки и для системы альянсов, построенных вокруг США и Европы".

По его словам, при таком сценарии "ни одна страна больше не сможет быть уверена" в том, что Соединенные Штаты "придут на помощь любому союзнику".

В феврале текущего года американский Cенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд. Он включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощь палестинцам в Газе. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

В то же время, как сообщалось, накануне он заявил республиканским сенаторам, что будет готов разработать и направить в Cенат собственный вариант законопроекта о помощи Украине.

Жозеп Боррель США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов
Военная операция на Украине

Компания Rheinmetall намерена построить на Украине четыре оружейных завода

Вилдерс намерен бороться за правый кабмин в Нидерландах, отказавшись от премьерства

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Суд в Финляндии отказался рассматривать жалобы на закрытие границы с Россией

Генсек НАТО призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов Украине

Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });