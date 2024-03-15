Боррель призвал США ускорить предоставление помощи Киеву

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт без активной помощи Запада может завершиться в ближайшие месяцы, и призвал США ускорить решение вопроса с оказанием помощи Украине, сообщило издание Barron's.

"До осени на Украине все будет решено", - заявил Боррель журналистам в Вашингтоне.

Боррель добавил, что "следующие месяцы будут решающими", отметив: "Что бы ни предпринималось, все должно быть сделано быстро".

Он отметил, что во время всех встреч в рамках пребывания в США он подчеркивал последствия поражения Украины для Запада, включая США.

По словам дипломата, "Украина не может ждать результатов следующих выборов в США" и предупредил, что успех России "будет иметь огромные последствия для Америки и для системы альянсов, построенных вокруг США и Европы".

По его словам, при таком сценарии "ни одна страна больше не сможет быть уверена" в том, что Соединенные Штаты "придут на помощь любому союзнику".

В феврале текущего года американский Cенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд. Он включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощь палестинцам в Газе. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

В то же время, как сообщалось, накануне он заявил республиканским сенаторам, что будет готов разработать и направить в Cенат собственный вариант законопроекта о помощи Украине.