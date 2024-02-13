Сенат США одобрил свой вариант законопроекта о выделении помощи Украине

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля, сообщает во вторник The Hill.

"Сегодня мы посылаем четкий двухпартийный сигнал о нашей решимости нашим союзникам в НАТО", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

70 сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, тогда как 29 - против.

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. Как сообщали в январе американские СМИ, с учетом того, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины, нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

В ночь на вторник спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предупредил, что может даже не вынести на рассмотрение подготовленный Сенатом законопроект.

Поддержанный сенаторами вариант законопроекта предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на другие гуманитарные нужды. При этом в нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США.

Ранее в Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи, против него проголосовали 50 сенаторов.

Вместе с тем президент США Джо Байден ранее призывал Сенат проголосовать за изначальный законопроект, отмечая, что не хочет дробить его и вести дискуссии по защите границы и помощи Украине и Израилю отдельно друг от друга.