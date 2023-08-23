Бразилия готова сотрудничать с другими странами ради урегулирования на Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бразилия уже выдвинула идеи по теме мирного урегулирования конфликта на Украине и готова объединить усилия с другими сторонами для достижения прекращения огня, а также - долгосрочного урегулирования, заявил на саммите БРИКС президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Бразилия продвинула свою формулу мира, и мы готовы объединить усилия с другими участниками для достижения прекращения огня и долгосрочного мира", - сказал он.

По его словам, этот конфликт показал ограниченность функционала Совета Безопасности ООН.

"Многие конфликты не получают должного внимания, хотя являются источником страдания многих народов. Жители Сирии, Ливии, Палестины должны жить в мире, они этого заслуживают", - добавил президент.

Также Лула да Силва раскритиковал сложившуюся ситуацию в мире, когда военные бюджеты достигают больших сумм, а одновременно с этим - люди во многих странах испытывают нехватку продовольствия. Он призвал работать над решением этой проблемы, а также многих других задач современности: климатические изменения, более справедливое распределение ресурсов между странами; призвал работать над реформированием системы ВТО.

"Нам нужна финансовая система, которая не развивала бы неравенство, а наоборот способствовала развитию стран с низким доходом", - подчеркнул Лула да Силва.

Говоря о расширении состава БРИКС, президент Бразилии заявил, что многие страны заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этому объединению стран.