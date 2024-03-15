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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:54

США рассчитывают на реформы от новой палестинской администрации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют назначение Мухаммеда Мустафы новым премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА) и рассчитывают, что сформированное им правительство будет проводить политику реформ, заявил Белый дом.

"Мы приветствуем назначение Мохаммеда Мустафы премьер-министром Палестинской автономии (...). Соединенные Штаты будут наблюдать за тем, чтобы это новое правительство проводило политику заслуживающего доверия и далеко идущих реформ", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что "реформированная Палестинская администрация необходима для достижения результатов в интересах палестинского народа и создания условий для стабильности как на Западном берегу, так и в Газе".

Как сообщалось, глава ПНА Махмуд Аббас в четверг назначил Мухаммеда Мустафу новым палестинским премьером и поручил сформировать правительство.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Махмуд Аббас Мухаммед Мустафа США Газа ПНА
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