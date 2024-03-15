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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Москве приветствовали формирование нового палестинского правительства

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют решение о формировании нового палестинского правительства во главе с Мухаммедом Мустафой, сообщает сайт российского МИД.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов 15 марта провел телефонный разговор с секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, членом ФАТХ Хусейном Шейхом.

"С российской стороны приветствовалось решение о формировании профессионального правительства Палестины во главе с известным палестинским экономистом", - заявили на Смоленской площади.

С российской стороны также "была выражена надежда, что новый кабинет министров будет эффективно выполнять свои функции на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и пользоваться поддержкой всего палестинского населения", говорится в сообщении.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас 14 марта поручил новому премьер-министру Мухаммеду Мустафе, который до этого занимал пост председателя Инвестиционного фонда Палестины и был экономическим советником главы ПНА, сформировать 19-е палестинское правительство.

МИД Махмуд Аббас Михаил Богданов ПНА ФАТХ Мухаммед Мустафа Хусейн Шейх
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