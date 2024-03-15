Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Заречье-1

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны Грайворонского горокруга.

"Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. К сожалению, есть еще один пострадавший. Мужчина получил ранение в селе Заречье-1, у него осколочное ранение правого бедра и контузия головного мозга", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Его состояние, по данным Гладкова, оценивается как средней степени тяжести.

В результате обстрелов за сегодняшний день в округе зафиксированы различные разрушения в 43 домовладениях, двух социальных объектах, на территории рынка и в двух хозсубъектах. Также зафиксирован прилет на территорию гаража медучреждения, повреждены два служебных автомобиля, выбиты окна в здании гаража и посечен фасад.

"В округе повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1", - проинформировал губернатор.