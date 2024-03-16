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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщило вечером в пятницу о ракетной опасности на всей территории региона.

"На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее угрозу ракетной атаки объявили в двух районах области.

В течение пятницы ракетная опасность неоднократно объявлялась в Белгороде и области.

Ранее сообщалось, что при обстреле Белгорода один человек погиб, есть пострадавшие.

Белгородская область МЧС
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