Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщило вечером в пятницу о ракетной опасности на всей территории региона.
"На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее угрозу ракетной атаки объявили в двух районах области.
В течение пятницы ракетная опасность неоднократно объявлялась в Белгороде и области.
Ранее сообщалось, что при обстреле Белгорода один человек погиб, есть пострадавшие.