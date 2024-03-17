В Приднестровье открылись участки для голосования на выборах президента РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в 8:00 по местному времени (9:00 по Москве) открылись шесть избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

Три избирательных участка работают в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

По данным посольства РФ в Молдавии, в Приднестровье проживает более 220 тыс. российских граждан.

Во вторник в молдавский МИД был вызван посол РФ Олег Васнецов, где ему была вручена нота протеста в связи с открытием шести избирательных участков по выборам президента России.

На территории Молдавии участок для голосования работает в здании посольства РФ в Кишиневе.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).