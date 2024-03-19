Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Один из сотрудников посольства России в Кишиневе объявлен персоной нон грата в знак протеста против открытия в Приднестровье избирательных участков по выборам президента РФ, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.

Согласно сообщению, во вторник посол России в Молдавии Олег Васнецов получил соответствующее официальное уведомление.

"Посол Российской Федерации Олег Васнецов вызван в МИД. Посол Российской Федерации был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну", - сообщила пресс-служба МИД.

Накануне президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции подвергла критике решение России об открытии избирательных участков в Приднестровье.

"Решение Российской Федерации об открытии избирательных участков в приднестровском регионе вопреки позиции правительства Молдавии свидетельствует об отсутствии уважения со стороны России к государственности, суверенитету, территориальной целостности Республики Молдова, а также к гражданам нашей страны. Ответные действия последуют со стороны правительства", - ответила Санду на вопрос журналиста по этому поводу.

В воскресенье в приднестровском регионе было открыто шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России - три в Тирасполе, а также по одному в Бендерах, Григориополе и Рыбнице. На них проголосовало более 46 тыс. граждан России.