Посольство РФ в Кишиневе осудило попытку поджога здания дипмиссии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Молдавии решительно осудило попытку поджога консульского отдела дипмиссии в Кишиневе, в полиции республики сообщили о задержании бросившего емкости с зажигательной смесью в ограду посольства.

"Решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания "огнеметателя", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в Молдавии.

"Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме, - отметили в посольстве. - Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие".

Генеральный инспекторат полиции Молдавии со своей стороны сообщил, что "примерно в 11:30 мужчина бросил две емкости с зажигательной смесью через забор посольства России в Кишиневе".

"Он был немедленно задержан, и в настоящее время находится в инспекторате полиции для заслушивания и документирования. Ему 54 года, гражданин Молдовы, но заявляет, что имеет гражданство России, что следует проверить правоохранителям", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, "все обстоятельства будут установлены в ходе расследования".