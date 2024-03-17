Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Посольство РФ в Кишиневе осудило попытку поджога здания дипмиссии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Молдавии решительно осудило попытку поджога консульского отдела дипмиссии в Кишиневе, в полиции республики сообщили о задержании бросившего емкости с зажигательной смесью в ограду посольства.

"Решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания "огнеметателя", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в Молдавии.

"Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме, - отметили в посольстве. - Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие".

Генеральный инспекторат полиции Молдавии со своей стороны сообщил, что "примерно в 11:30 мужчина бросил две емкости с зажигательной смесью через забор посольства России в Кишиневе".

"Он был немедленно задержан, и в настоящее время находится в инспекторате полиции для заслушивания и документирования. Ему 54 года, гражданин Молдовы, но заявляет, что имеет гражданство России, что следует проверить правоохранителям", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, "все обстоятельства будут установлены в ходе расследования".

Кишинев Молдавия посольство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Шольц предостерег от операции в Рафахе в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 марта

Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону

Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону

В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра

Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра
Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью

В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью
Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали о возможных переговорах Израиля и ХАМАС в Катаре в ближайшее время

Военная операция на Украине

Российские военные пресекли попытку прорыва диверсантов в Белгородскую область

В Софии усилили меры безопасности в связи с похоронами патриарха Неофита

В Софии усилили меры безопасности в связи с похоронами патриарха Неофита
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });