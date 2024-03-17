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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Дипмиссия РФ в Риге заявила о проверке властями документов пришедших голосовать россиян

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Латвии сообщает о случаях изъятия у пришедших проголосовать на выборах президента РФ избирателей документов, удостоверяющих личность, гражданам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.

"Прилегающие к посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств ЛР. Местными властями ведется поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале российской дипмиссии.

"Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", - отмечается в сообщении.

В посольстве РФ выразили возмущение действиями латвийских властей, назвав их "изощренной формой издевательства" над россиянами, пришедшими реализовать свое конституционное право.

В Государственной полиции Латвии сообщили агентству LETA, что их ведомство совместно с Государственной пограничной охраной проверили 351 избирателя, у 14 из которых вид на жительство был просрочен.

По их данным, недействительные документы изъяты и будут переданы в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) для оценки правового статуса этих лиц и принятия дальнейших решений. В отношении еще одного человека возбуждено дело об административном нарушении по статье 68.2 Закона об иммиграции.

Рига Латвия посольство РФ
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