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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Почти 125,5 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ за границей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - За рубежом в 111 странах на выборах президента РФ проголосовали более 125 тыс. человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За рубежом проголосовали 125 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

По ее словам, это данные на 10:00 по московскому времени 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

МИД РФ Мария Захарова
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