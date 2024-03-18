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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Япония выразила КНДР протест в связи с ракетными пусками

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Токио выразил Пхеньяну протест на фоне произведенных КНДР утром в понедельник ракетных пусков, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности как нашей страны, так региона и всего международного сообщества, нарушают резолюции Совета безопасности ООН и представляют собой серьезную проблему, касающуюся безопасности граждан", - приводит телекомпания NHK заявление Кисиды.

"Мы уже заявили Северной Корее решительный протест", - подчеркнул он.

Кисида сообщил журналистам о запуске Пхеньяном "нескольких ракет", не уточнив количество.

Между тем, по оценкам японского министерства обороны, Пхеньян осуществил в понедельник утром со своей территории три запуска в сторону Японского моря. Все три баллистические ракеты упали за пределами японской исключительной экономической зоны.

Минобороны продолжает анализировать информацию и следить за ситуацией.

Судам, находящимся в море, рекомендовано проявлять бдительность и следить за поступающей информацией.

В правительстве Японии при канцелярии премьера созвана группа руководителей ведомств для сбора информации и оценки возможного ущерба.

Между тем агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных также сообщает о запуске Пхеньяном нескольких ракет малой дальности. Их точное число не называется.

Отмечается, что запуск произошел в день прибытия в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава госдепа прибыл в Южную Корею для участия в саммите, на который приглашены высшие правительственные чиновники примерно из 30 стран.

Это второй запуск баллистических ракет Северной Кореей в этом году, первая была запущена 14 января. Запуск состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения Freedom Shield.

КНДР Япония Японское море
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