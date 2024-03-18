КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап".

"Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря", - сообщает агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Подробности пока не приводятся.

В свою очередь министерство обороны Японии также заявило, что из Северной Кореи, возможно, была запущена баллистическая ракета.

Береговая охрана Японии объявила в 07:54 (01:54 по Москве) в понедельник, что "то, что, вероятно, является баллистической ракетой, уже упало".

Это второй запуск баллистической ракеты Северной Кореей в этом году. Ранее КНДР запустила ракету 14 января. Запуск состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения Freedom Shield.