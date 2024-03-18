Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап".

"Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря", - сообщает агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Подробности пока не приводятся.

В свою очередь министерство обороны Японии также заявило, что из Северной Кореи, возможно, была запущена баллистическая ракета.

Береговая охрана Японии объявила в 07:54 (01:54 по Москве) в понедельник, что "то, что, вероятно, является баллистической ракетой, уже упало".

Это второй запуск баллистической ракеты Северной Кореей в этом году. Ранее КНДР запустила ракету 14 января. Запуск состоялся через несколько дней после того, как Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения Freedom Shield.

КНДР Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нетаньяху не считает нужным менять правительство в Израиле

Нетаньяху не считает нужным менять правительство в Израиле
Обострение палестино-израильского конфликта

Шольц предостерег от операции в Рафахе в секторе Газа

Посольство РФ в Кишиневе осудило попытку поджога здания дипмиссии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 марта

Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону

Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону

В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра

Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра
Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью

В секторе Газа разгрузили первое судно с гуманитарной помощью
Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали о возможных переговорах Израиля и ХАМАС в Катаре в ближайшее время

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });