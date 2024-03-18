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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Китай не исключил возможность участия в швейцарской конференции по Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти КНР не исключают возможность участия в международной конференции по теме Украины, запланированной в Швейцарии, заявил посол Китая в Швейцарии Ван Шитин.

"Мы внимательно следим за конференцией, которую примет Швейцария, и рассматриваем возможность принять участие в ней", - заявил он в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

По словам посла, Китай всегда выступал за мирные переговоры, при уважении к территориальной целостности и соблюдении Устава ООН. Ван Шитин отметил, что при этом все стороны, имеющие отношение к ситуации, должны работать над завершением конфликта, разрастание которого допустить нельзя. Также, добавил посол, Пекин выступает против односторонних санкций.

"Односторонние санкции не могут привести конфликт к концу. Они создают только новые проблемы. Поэтому Китай отвергает санкции, не одобренные СБ ООН. А Швейцария присоединилась к санкциям ЕС. Китай относится критически к этому шагу", - разъяснил он.

На прошлой неделе в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии.

Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Ранее СМИ сообщили, что в Швейцарии готовится международная конференция высокого уровня по вопросу мира на Украине, на нее собираются пригласить Россию. Несколько встреч, посвященных украинской "формуле мира", состоялись также в Копенгагене, Джидде, Валлетте и Давосе.

Китай Швейцария Украина
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