МИД КНР заявил о непрекращающихся усилиях Пекина по украинскому урегулированию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пекин не прекращал усилия по содействию попыткам мирного урегулирования украинского конфликта, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И.

"В том, что касается Украины, Китай никогда не прекращал усилий по продвижению мирного урегулирования, а также усилий по содействию началу мирных переговоров", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И отметил, что единственная цель Пекина - это "достижение консенсуса по поводу необходимости прекратить конфликт и начать переговоры по урегулированию".

60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.