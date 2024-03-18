Санкция суда РФ для Uniper за тяжбу с "Газпромом" в Стокгольме составляет 14,3 млрд евро

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, запретив германским Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже с "Газпром экспортом", назначил им санкцию за нарушение судебного запрета в размере 14,312 млрд евро.

Как сообщается в решении российского суда, в ноябре Uniper и METHA инициировали арбитраж ad hoc с местом разбирательства в Стокгольме (Швеция) на основании долгосрочных договоров поставки газа на сумму 14,312 млрд евро.

В решении суд РФ напоминает, что в отношении российского заявителя иностранным государством применяются меры ограничительного характера, и поэтому норма договора о месте рассмотрения споров неисполнима.

Приводится запрет на предоставление юридических услуг российским лицам со стороны юристов и юридических фирм Европейского союза. Суд также ссылается на размещенные в общем доступе объявления иностранных юридических компаний, в которых содержится указание на отказ действовать от имени физических и юридических лиц, которые контролируются или находятся под влиянием России.

Uniper возразил, что "в ряде судебных споров, рассматриваемых за пределами Российской Федерации, "Газпром экспорту" оказывают услуги иностранные юристы". "Однако данное обстоятельство не опровергает факт ограничения возможности заявителя в привлечении квалифицированного юриста для защиты своих прав за пределами РФ", - настаивает суд.

Также приводится ссылка на изъятие властями ФРГ у "Газпрома" компании Gazprom Germania GmbH без компенсации.