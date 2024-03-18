Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, запретив газотранспортному оператору Нидерландов Gasunie Transport Services B.V. начинать разбирательство в иностранном арбитраже с ООО "Газпром экспорт", назначил ей санкцию за возможное нарушение запрета в размере 275,422 млн евро.

Истец требовал запрета Gasunie Transport Services инициировать и продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов (rechtbank Noord-Nederland).

Gasunie подала иск к дочерней компании "Газпрома" в Окружной суд Северных Нидерландов о взыскании 275,422 млн евро за зарезервированные, но неиспользованные мощности для транспортировки газа через территорию Нидерландов. Аналогичную сумму российский суд присудил российской компании в качестве санкции за нарушение запрета.

Иск Gasunie касается Рамочного соглашения от 2007 года и соглашение от 2009 на бронирование мощностей по транспортировке природного газа. На их основании были заключены договоры о резервировании транспортных мощностей.

В ноябре 2007 года было подписано соглашение об участии Gasuine в проект "Северный поток". Нидерландская компания получила 9% в проекте строительства и эксплуатации морской магистрали, а также западного сухопутного отвода - NEL, который затем соединяется, в том числе с сетями Gasuine. "Северный поток" пострадал в 2022 году от взрывов. В России в этой связи возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

"Факт введения в отношении российского лица, участвующего в споре в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ, мер ограничительного характера предполагается достаточным для вывода об ограничении доступа такого лица к правосудию в применяющим ограничительные меры иностранном государстве", - отмечает российский суд.

Суд напоминает о запрете ЕС на предоставление юридических услуг российским лицам и даже на ввоз ноутбуков и мобильных телефонов - товаров, которые необходимы для участия в разбирательствах на территории ЕС.