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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"
Председатель Евросовета Шарль Мишель
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что, если ЕС желает мира, ему "следует готовиться к войне", поскольку союз противостоит самому серьезному вызову в области безопасности со времени Второй мировой войны.

"Мы должны хорошо подготовиться в том, что касается обороны, и перейти в режим "военной экономики", - написал Мишель в статье, опубликованной в понедельник в газете La Libre Belgique.

По его словам, "настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность". "Мы больше не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединенных Штатах или где-то еще", - считает глава Европейского совета.

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Он призвал "усилить наш потенциал как ради Украины, так и для Европы, чтобы защищать демократический мир". Мишель подчеркнул, что "усиленная Европа будет содействовать укреплению НАТО и улучшит нашу коллективную оборону".

Евросоюз, указал председатель Евросовета, "может и должен сделать еще больше" для своего оборонного потенциала, отметив, что ЕС в целом расходует на оборону в среднем меньше, чем поставленная НАТО цель в 2% от ВВП.

"Вот уже десятилетия, как Европа недостаточно инвестирует в наши безопасность и оборону. Сегодня мы противостоим самому серьезному вызову в области безопасности со времени Второй мировой войны, из-за чего нам следует усилить нашу подготовку по части обороны. Это потребует от нас радикального и необратимого изменения наших раздумий в направлении стратегического мышления в том, что касается безопасности", - написал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что Евросоюзу надлежит сделать Украину приоритетом, "а также тратить (на военные цели - ИФ) больше, разумнее и менее фрагментировано".

Евросовет Евросоюз Шарль Мишель Украина ЕС
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