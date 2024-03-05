ЕС впервые выдвинул собственную оборонно-промышленную стратегию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представили во вторник первую в истории оборонно-промышленную стратегию на уровне Евросоюза и предложили меры по укреплению европейской оборонной промышленности.

"Сегодня мы принимаем Европейскую оборонно-промышленную стратегию и вносим предложение по Европейской программе оборонной промышленности. Мы делаем это, чтобы реагировать на изменения в парадигме европейской безопасности. Наши расходы на оборону идут на слишком много различных систем вооружения, в основном закупаемых за пределами ЕС", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, совместные инвестиции (государств-членов и общеевропейские) в оборонную промышленность позволят "перейти от режима реагирования на кризис к режиму структурной оборонной готовности таким образом, который тесно интегрирует Украину".

Со своей стороны, высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель считает, что благодаря новой стратегии Евросоюз устанавливает четкое видение усиления оборонно-промышленной готовности, демонстрируя "твердую решимость и приверженность ЕС расширению защиты и поддержки Украины". При этом посредством Европейской программы оборонной промышленности, отметил Боррель, ЕК "сразу же предлагает амбициозный инструмент для начала конкретной реализации стратегии".

Стратегия, в частности, устанавливает показатели прогресса государств-членов в обеспечении оборонно-промышленной готовности.

Согласно документам, опубликованным в Брюсселе, государствам-членам предлагается закупить к 2030 году не менее 40% оборонного оснащения на основе сотрудничества.

Страны ЕС должны обеспечить к 2030 году ситуацию, при которой стоимость оборонной торговли на внутреннем рынке ЕС составит не менее 35% стоимости всего оборонного рынка союза. Планируется добиться устойчивого прогресса для освоения как минимум 50% бюджета оборонных закупок на предприятиях Евросоюза к 2030 году и 60% – к 2035 году.

В Брюсселе указывают на то, что Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) призвана обеспечить непрерывность поддержки европейской оборонной технологической и промышленной базы, а также ее быструю адаптацию к новой реальности. EDIP включает в себя как финансовые, так и нормативные аспекты. Программа предусматривает 1,5 млрд евро из бюджета ЕС в период 2025-2027 годов для дальнейшего повышения конкурентоспособности Европейской промышленной базы оборонных технологий (EDTIB).

Как объясняют в Еврокомиссии, EDIP также будет поддерживать индустриализацию продуктов, возникающих в результате совместных исследований и разработок, поддерживаемых Европейским оборонным фондом.

Бюджет EDIP, как ожидается, "расширит оборонно-промышленное сотрудничество ЕС с Украиной и поддержит развитие ее оборонной технологической и промышленной базы". Для этого, сказано в материалах Еврокомиссии, "EDIP мог бы привлечь дополнительное финансирование из непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов", на что необходимо решение Совета ЕС.