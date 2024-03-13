Послы ЕС согласовали выделение 5 млрд евро для Украины в Европейском фонде мира

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС достиг принципиального согласия увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро для военной помощи Украине в 2024 году, сообщило в среду бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Есть соглашение. Послы стран ЕС согласовали в принципе реформу Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину бюджетом в 5 млрд евро на 2024 год", - говорится в сообщении в сети X.

Инициатива дополнительных средств для Украины в рамках Европейского фонда мира принадлежит высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозепу Боррелю.

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 22 января Боррель выразил свои ожидания, что государства-члены ЕС "придут к согласию на дополнительные 5 млрд евро к Европейскому фонду мира, чтобы иметь возможность создать фонд помощи Украине".

Он сообщил, что представил министрам иностранных дел неофициальный документ о функционировании фонда мира. Боррель при этом сослался на мнение глав МИД о том, что этот документ послужит хорошей базой для пересмотра функционирования Европейского фонда мира с целью выделения фонда помощи Украине.

Накануне Financial Times опубликовала информацию со ссылкой на неназванных чиновников о предстоящем соглашении постпредов по фонду для Украины на 5 млрд евро.

Издание отметило, что приоритетом ЕС будут поставки Киеву оружия, производимого на территории ЕС. При этом, по словам собеседников Financial Times, в Евросоюзе не исключают поставки оружия из третьих стран в случаях, когда не будет других вариантов.