Главы МИД стран ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи со смертью Алексея Навального, заявил в понедельник журналистам на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он сообщил, что в санкционные списки "внесли 30 человек и учреждений", которые, по мнению ЕС, имеют отношение к ситуации с Навальным.

Ранее СМИ сообщали, что под санкции, должны были попасть 35 человек, а также две исправительные колонии, в которых содержался Навальный.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.