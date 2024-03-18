Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Главы МИД стран ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи со смертью Алексея Навального, заявил в понедельник журналистам на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он сообщил, что в санкционные списки "внесли 30 человек и учреждений", которые, по мнению ЕС, имеют отношение к ситуации с Навальным.

Ранее СМИ сообщали, что под санкции, должны были попасть 35 человек, а также две исправительные колонии, в которых содержался Навальный.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.

ЕС Алексей Навальный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 марта

Польша и Германия к июлю сформируют силы быстрого реагирования в ЕС

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

США увеличили добычу и экспорт нефти в 2023 году до рекордных максимумов

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Санкция суда РФ для Uniper за тяжбу с "Газпромом" в Стокгольме составляет 14,3 млрд евро

Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре

Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 марта

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });