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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин заявил, что ФСБ должна продолжить антикоррупционную работу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ продолжить системную антикоррупционную работу, уделив сфере гособоронзаказа особое внимание.

"Прошу продолжить системную антикоррупционную работу, особое внимание уделив сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ РФ.

Он отметил, что в поле постоянного контроля и внимания службы должно оставаться обеспечение экономической безопасности.

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"В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы. Оказывать поддержку нашим компаниям, которые активно развиваются, несмотря создаваемые для них препятствия", - сказал президент.

Он отметил, что российские компании сталкиваются с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией. "(Сталкиваются) с откровенно враждебными действиями, за которыми стоят власти ряда государств и их специальных служб. Они создают нам временные проблемы", - сказал президент.

"С утра разговаривал с членами правительства по отдельным большим проектам, которые мы осуществляем, о вводе (Западом) дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств", - отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что все намеченные проекты будут реализованы.

Владимир Путин ФСБ
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