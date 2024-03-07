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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

В ЕС предложат новые санкции в отношении РФ в связи со смертью Навального

В ЕС предложат новые санкции в отношении РФ в связи со смертью Навального
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ЕС подготовили санкции в связи со смертью Алексея Навального, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на проект документа о новых ограничительных мерах в отношении России.

В "черные списки" могут войти 35 человек, в том числе несколько правительственных чиновников и сотрудников тюремной системы, судей, а также две исправительные колонии - ИК-3 Харп и ИК-6 Мелехово.

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16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.

5 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер естественной смертью.

ЕС РФ Алексей Навальный
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