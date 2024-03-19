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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит вероятным методом помощи Украине

Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит вероятным методом помощи Украине
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сенатор США от Республиканкой партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе своего визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что наиболее вероятным способом предоставления американской помощи является беспроцентный кредит.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я проинформировал его, что, учитывая кризис на южной границе Соединенных Штатов и наш огромный долг, идея президента Трампа (Дональд Трамп - ИФ) превратить помощь из Соединенных Штатов в беспроцентный заем, от которого можно отказаться, является наиболее вероятным путем продвижения вперед", - говорится в заявлении сенатора по итогам визита на Украину.

Грэм отметил, что это "справедливо не только для помощи Украине, но и для других стран по всем направлениям".

По его мнению, идея займа будет "довольно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов".

Законодатель также заявил, что призывает администрацию США ускорить обучение украинцев управлению истребителями F-16.

При этом сенатор раскритиковал сроки поставки Вашингтоном ракет большой дальности ATACMS, которые "должны были быть здесь вчера".

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужно перейти к финансированию военной помощи другим странам только при условии возврата средств.

"Политики хотят, чтобы мы дали почти $100 млрд нескольким странам. (...) Почему мы должны делать это? Если вы такое делаете, дайте им не просто $100 млрд, дайте им эти деньги в виде займа", - подчеркнул экс-президент.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год.

В феврале 2024 года сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, который включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон, в свою очередь, отказался рассматривать документ, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

США Джо Байден Дональд Трамп Украина
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