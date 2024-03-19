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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Американский сенатор призвал Конгресс одобрить помощь Украине для нового наступления

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - При дополнительной помощи со стороны США украинская армия может уже в следующем году начать новое наступление и подвергнуть Крым массовым обстрелам, считает председатель комитета по вооруженным силам американского сената Джек Рид.

По сообщениям СМИ, на онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей он заявил, что в случае получения Киевом помощи "в следующем, 2025 году, снова должна состояться еще одна наступательная операция, которая, как мы надеемся, приведет их к тому, что они действительно полностью покроют Крым пожарами".

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При этом сенатор предположил, что это значительно усложнит ситуацию для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.

Он призвал американских законодателей одобрить дополнительное финансирование для Украины, подчеркнув: "Мы должны это сделать".

В то же время Рид отметил, что дополнительное американское финансирование украинских войск не приведет к прорыву на поле боя, но позволит "постепенно оттеснить русских".

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, включая поставки оружия. Данная ситуация вызвана разногласиями между республиканцами и демократами.

В феврале сенат США одобрил пакет дополнительных расходов на сумму $95 млрд. Он включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался рассматривать его, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

Он заявил коллегам-республиканцам в сенате, что будет готов разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине, предупредив, что документ будет существенно отличаться от сенатского.

В частности, Джонсон выдвинул идею, согласно которой США должны предоставлять дальнейшую военную помощь Украине не безвозмездно, а в кредит или же передавать вооружения по ленд-лизу.

Кроме того, спикер палаты представителей предположил, что для финансирования такой помощи можно было бы пойти на использование замороженных активов РФ.

В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев заявил, что украинцы должны идти в армию независимо от возраста и получения помощи из Вашингтона.

"Я бы хотел надеяться, что те, кто годятся для службы в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что она (всеобщая мобилизация в ВСУ - ИФ) с 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить не с 25 или 27 лет", - цитирует Грэма Washington Post.

При этом сенатор призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжат ли США оказывать помощь Киеву.

"Что бы ни делали мы, вы должны сражаться", - отметил Грэм.

США Украина Майк Джонсон Джек Рид
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