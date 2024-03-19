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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юге Афганистана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован на юге Афганистана у границы с Пакистаном, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 03:35 по Москве во вторник землетрясения находился в примерно в 16 км от границы с Пакистаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Афганистан Пакистан
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