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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, которое произошло в понедельник утром в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 129 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

Камчатка
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