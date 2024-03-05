В Латвии утвердили список запрещенных к импорту продуктов из России и Белоруссии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, попадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт такой продукции.

Как сообщило Министерство земледелия Латвии, запрет распространяется на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневой сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие овощи.

Из России и Белоруссии в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго и гречку.

Запрещены к ввозу мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, моллюски или другие водные беспозвоночные, отруби, остатки производства крахмала и тому подобные остатки, комбикорм из сахарного тростника и другие отходы производства сахара, остатки производства бродящих напитков, масляные комбикорма из соевых бобов, арахисовое масло, хлопковые семена, семена рапса, кокосовые или пальмовые орехи.

Кроме того, ввозить в Латвию из России и Белоруссии нельзя будет виноградный осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки, побочные продукты и изделия, используемые в кормах для животных.

При этом по сравнению с первоначальным перечнем товаров, подпадающих под запрет на импорт, который Минземледелия обнародовало на портале правовых актов на прошлой неделе, теперь из него изъят раздел, который предусматривал запрет ввоза в Латвию семян и плодов масличных растений, а также растений для промышленных нужд, соломы и грубого корма.

Сейм Латвии 22 февраля 2024 года утвердил в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Согласно разработанным несколькими министерствами поправкам, ввоз в Латвию российской и белорусской сельскохозяйственной и кормовой продукции запрещен также из третьих стран. Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен.