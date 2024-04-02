В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Киргизия с 5 апреля перестает обслуживать банковские карты "Мир", сообщает Межбанковский процессинговый центр.

"Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", - говорится в сообщении оператора.

В свою очередь, карты "Элкарт" перестанут работать в России.

Межбанковский процессинговый центр сообщил, что предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу национальной платежной системы и ее полную безопасность.

"На территории Киргизии банковские карты "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений", - отметили в пресс-службе.

В этот же день первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сказала, что ЦБ ищет варианты использования карт платежной системы "Мир" за рубежом в условиях санкций, изучает возможность расширения банкоматной сети иностранных "дочек" российских банков и использование системы быстрых платежей (СБП) в других странах.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

К началу ноября 2023 года половина киргизских банков приостановила обслуживание карт "Мир". Замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков тогда объяснил это опасениями банков попасть под санкции США. По его словам, деятельность киргизских банков может пострадать из-за сотрудничества с системой "Мир", так как санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов банков за границей. Он заверил, что Нацбанк Киргизии не оказывал давления банки страны.