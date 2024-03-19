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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В ЕС ожидают сложной дискуссии об использовании для Украины доходов с активов РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Обсуждение на саммите ЕС 21-22 марта использования для Украины непредвиденных доходов с замороженных российских активов будет сложным и, вероятно, итог не попадет в его заключения, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы говорили об этом в ходе переговоров о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС. Как сделать так, чтобы эти деньги были использованы для Украины? Мы видим, что значительное большинство государств-членов просит использовать их в рамках Европейского фонда мира. Это эффективная, признанная структура", - сказал источник, знакомя журналистов на условии анонимности с повесткой предстоящего Европейского совета.

"Я не знаю, войдет ли это в заключения (саммита), но это будет важная дискуссия", - добавил собеседник СМИ.

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Отвечая на вопрос, удастся ли участникам встречи прийти к единогласию по этому вопросу, он пояснил, что предложение об использовании доходов с замороженных средств РФ будет представлено в среду.

"Это очень сложная тема. Вы хотите знать, сумеют ли политические лидеры определить позиции меньше чем за 24 часа? Потребуются услуги финансовых экспертов, юридических советников. Столь близко к саммиту - все это вещь непростая", - сказал функционер ЕС, отметив, что речь идет о странах, имевших до сих пор разные подходы к военной помощи Украине.

"Было бы хорошо, если бы удалось решить вопрос в ближайшие недели", - добавил он.

С декабря прошлого года обсуждения не привели к общей позиции, как использовать чрезвычайные доходы с российских активов. "В декабре мы говорили о восстановлении и финансовой помощи, чтобы выстояло правительство. Но теперь ситуация значительно сложнее, и поставки оружия еще более важны", - заявил высокопоставленный источник.

На внеочередном саммите ЕС 1 февраля лидеры Евросоюза договорились продолжить работу по теме использования для восстановления Украины доходов от замороженных в Евросоюзе активов РФ.

Совет ЕС объявил 12 февраля о принятом решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

"Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - говорилось в документе.

ЕС РФ Украина
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