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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Боррель представил предложение по использованию для Украины доходов с активов РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в среду сообщил, что представил Совету ЕС инициативу по использованию доходов с замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Сегодня я обнародовал предложения для решения Совета ЕС по использованию прибыли от российских замороженных активов для поддержки Украины", - написал он в соцсети X.

Боррель уточнил, что его предложение предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира и 10% - через бюджет ЕС. "Я рассчитываю на быстрое утверждение этого предложения Советом", - добавил дипломат.

Накануне западные СМИ сообщали, что, по словам Борреля, 90% доходов от замороженных в Европе активов РФ он предлагает использовать для закупки вооружений для Украины. Он отмечал, что оставшиеся 10% предлагает перевести в бюджет ЕС для их использования с целью повысить потенциал украинской оборонной промышленности.

Принять решение по этим мерам предстоит странам-членам Евросоюза. Саммит ЕС пройдет 21-22 марта в Брюсселе.

Ранее на этой неделе Боррель заявил о широкой поддержке главами МИД стран ЕС использования доходов с активов РФ в интересах Украины.

Со своей стороны, агентство Bloomberg, в распоряжение которого попали документы ЕС, сообщило в понедельник вечером, что ЕС уже подготовил текст законопроекта, который в случае одобрения позволит использовать в интересах Украины доходы от замороженных в Европе активов РФ. По информации агентства, эта система может заработать, самое ранее, в июле 2024 года.

Как ожидается, это позволит выделять на нужды Украины около 3 млрд евро в год. Предполагается, что эти деньги помогут с финансированием поставок оружия Киеву, а также с развитием украинского оборонно-промышленного комплекса. Для одобрения подобных мер потребуется согласие всех стран-членов ЕС.

Жозеп Боррель ЕС Украина
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